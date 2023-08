A causa dell'ondata di maltempo prevista nelle prossime ore e al fine di salvaguardare l'efficacia degli interventi di derattizzazione e deblattizzazione, l'amministrazione ha ritenuto opportuno procedere con una modifica del calendario precedentemente comunicato.

Gli operatori procederanno con la disinfestazione nelle zone urbane Lunedì 4 e Martedì 5 Settembre, nelle aree extraurbane Mercoledì 6 Settembre.

Si ricorda che non verranno nebulizzati in aria prodotti che richiedano particolari accorgimenti per le persone e per gli animali domestici.