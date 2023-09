C'è grande attesa per il 30 novembre, data in cui si terrà l'udienza in Consiglio di Stato per la discussione dei ricorsi presentati dalle associazioni contro la realizzazione del termovalorizzatore a Santa Palomba.

Un appuntamento che sarebbe dovuto arrivare mesi dopo la pubblicazione della gara per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'impianto di cui, però, ancora non c'è traccia, nonostante la scadenza fosse fissata per lo scorso 31 agosto.

È l'unico tassello mancante, visto che c'è già chi si è fatto avanti per realizzare l'opera: si tratta del gruppo di imprese guidato da Acea Ambiente, unico soggetto ad aver presentato una manifestazione di interesse.

Si tratta, nello specifico, di un progetto che dovrà essere realizzato in project financing e che prevede un impianto che dovrà essere in grado di trattare circa 600mila tonnellate all'anno di rifiuti, oltre che una serie di strutture capaci di trattare gli scarti residui del trattamento termico. Il tutto, secondo la deadline del Campidoglio, dovrà essere attivo entro il 2026.

Ma è ancora presto: come già accennato, a determinare il proseguo dell'iter sarà il Consiglio di Stato, dove le associazioni hanno impugnato gli atti dopo essersi visti respingere i ricorsi già presentati al Tar del Lazio.