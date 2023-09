La chiusura provvisoria dell'impianto TMB di via Valcamonica non avrà ricadute sul regolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Aprilia. Pertanto, il calendario in vigore relativo alla raccolta porta a porta non subirà alcuna variazione. I cittadini potranno continuare a conferire i materiali - inclusa la frazione indifferenziata dei rifiuti - nei giorni previsti dalla zona di appartenenza.

Dopo la comunicazione veicolata dalla Rida Ambiente Spa relativa alla sospensione del conferimento dei rifiuti da parte dei comuni, prevista da oggi (Lunedì 4 Settembre) fino a Mercoledì 6 Settembre in ragione della chiusura temporanea dell'impianto di via Valcamonica, la Progetto Ambiente Spa è riuscita a trovare una soluzione alternativa che garantirà la regolare prosecuzione del servizio.

Qualsiasi variazione rispetto a quanto riportato verrà tempestivamente comunicata ai cittadini