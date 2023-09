Il Comune di Cisterna di Latina effettuerà la "Rilevazione da Lista" nella quale sono coinvolte 523 famiglie campione.

La famiglia campione riceve una lettera informativa a firma del Presidente dell'Istat con le istruzioni per rispondere al questionario e le credenziali per accedere alla compilazione del questionario on-line, accessibile da qualsiasi PC collegato ad internet.

Se non si è più in possesso della lettera informativa inviata dall'ISTAT, gli interessati devono farne richiesta al Centro comunale di raccolta (CCR), in via G. Zanella n. 2 del Comune di Cisterna di Latina, presentando il documento di identità oppure inviando all'indirizzo anagrafe@postacert.comune.cisterna.latina.it la copia del documento di identità.

Il Censimento permanente della popolazione delle abitazioni prevede le seguenti fasi:

1) Le famiglie campione ricevono la lettera a firma del Presidente ISTAT;

2) Dal 2 ottobre 2023 all'11 dicembre 2023, si può rispondere al questionario comodamente da casa tramite canale web, utilizzando le credenziali ricevute;

3) Dal 2 ottobre 2023 al 22 dicembre 2023, si può rispondere al questionario recandosi al Centro comunale di raccolta (CCR) mediante apposita postazione con pc dedicato, oppure, con il supporto dell'operatore comunale tramite intervista (per appuntamento);

4) Dal 7 novembre 2023 al 22 dicembre 2023, le famiglie vengono sollecitate dall'ISTAT e vengono contattate telefonicamente dal Comune. I rilevatori comunali procedono al recupero delle risposte a domicilio della famiglia effettuando l'intervista con l'ausilio del tablet. Il rilevatore è munito del tesserino ISTAT per il riconoscimento con il timbro del Comune.

A tal proposito è bene ricordare che:

- la rilevazione si conclude il 22 dicembre 2023 e, oltre questa data, non sarà più possibile rispondere al questionario;

- tutte le risposte fornite sono protette dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003);

- partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un'importante opportunità.

Per maggiori informazioni visitare i seguenti link:

- https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti

- https://censimentigiornodopogiorno.it

oppure contattare:

- il Numero Verde Istat: 800 811 177 attivo dal 2 ottobre al 22 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21.

- il CCR del Comune di Cisterna, ai numeri 06 96834215 - 218, raggiungibili dal 2 ottobre al 22 dicembre, nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:30 alle 9:30 e dalle 12:00 alle 13:00; Martedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.