Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza alle scuole elementare e materna di San Lorenzo. Il funzionario responsabile del Comune di Santi Cosma e Damiano, ha avviato la procedura di scelta del contraente per i due interventi, cofinanziati dal Comune e dai fondi del Pnrr. Per quanto riguarda la scuola elementare l'importo a base d'asta ammonta a 830mila euro (inclusi i 25.500,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e 270mila euro per some a disposizione dell'Amministrazione comunale, per complessivi 1.100.000,00 euro.

Stessa procedura per i lavori alla scuola materna, per i quali l'importo a base di gara ammonta ad euro 389 mila euro (inclusi 12.500,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e 144.800.00 euro per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi 533.800,00 euro. Nelle due determine approvate dal funzionario è stata autorizzata la Centrale Unica di Committenza (CUC) di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano ad apportare eventuali modifiche non sostanziali ai documenti delle gare, che dovranno essere espletate prima del quindici settembre prossimo. E' necessario rispettare il cronoprogramma, per non perdere il finanziamento. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.

Due interventi che andranno a riqualificare i due plessi del Comune di Santi Cosma e Damiano.