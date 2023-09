Francesco Girardi è il nuovo Direttore Generale della Progetto Ambiente SPA. Nella giornata di ieri l'Assemblea dei soci della partecipata del Comune di Aprilia, ha deliberato l'assunzione del nuovo Direttore Generale, l'Ingegner Francesco Girardi. Manager campano di 45 anni, Girardi ha una lunga esperienza nella gestione delle aziende pubbliche operanti nel settore dell'igiene urbana. Dopo il bando pubblico indetto nei mesi scorsi per la selezione della figura professionale, ieri la scelta del manager è stata suggellata durante l'Assemblea dei soci, alla quale hanno preso parte il Sindaco Lanfranco Principi e l'amministratore unico della Progetto Ambiente Stefano Cicerani.

"Sono felice e onorato di poter lavorare per la città di Aprilia- ha dichiarato l'ingegner Girardi. La Progetto Ambiente rappresenta una delle aziende in House più grandi e strutturate del Lazio, a servizio di una città importante come Aprilia. Il ruolo di Direttore Generale presso una realtà così importante contribuirà alla crescita personale e professionale. Darò il massimo affinché il lavoro svolto al fianco degli operatori si traduca in un servizio sempre più efficiente, efficace e vantaggioso per il cittadino".

"La Progetto Ambiente – ha dichiarato il sindaco Lanfranco Principi – è una realtà strategica fondamentale per la nostra città. Siamo certi che la figura del Direttore Girardi possa costituire l'elemento chiave per una gestione attenta alla qualità, all'economicità del servizio reso ai cittadini e allo sviluppo dei progetti futuri".

"Puntiamo all'eccellenza nel servizio reso alla città – conclude l'Amministratore Unico Stefano Cicerani – e sono certo che l'arrivo dell'Ingegner Francesco Girardi, al quale rivolgo un augurio di buon lavoro a titolo personale e da parte dell'Assemblea dei soci, possa contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali".