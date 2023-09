Conto alla rovescia per l' inaugurazione per dell'ascensore che collegherà l'area sosta di piazza della Repubblica con quella superiore di Piazza Santa Maria Maggiore e situata nel cuore del centro storico. A darne notizia è stato il primo cittadino Andrea Volpi attraverso i canali ufficiali personali e del Comune dei Castelli, dando appuntamento alla cittadinanza per il 10 settembre 2023 alle ore 19: «Domenica consegneremo ai cittadini di Lanuvio il collegamento verticale tra piazza della Repubblica e Piazza Santa Maria Maggiore. Con il completamento dell'opera viene recuperata e messa in sicurezza anche una porzione di cinta muraria. Dopo aver acquistato l'area e condiviso il progetto con tutti gli enti preposti siamo finalmente giunti al momento dell'apertura. Avremo così un altro ingresso al Borgo Antico, un accesso inclusivo - conclude Volpi - che dal parcheggio diretto è diretto nel cuore del centro storico».