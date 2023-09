Percorsi rimodulati per dare risposta alle esigenze reali di studenti, lavoratori e pendolari. Entrerà in vigore a partire da Lunedì 11 Settembre 2023, l'orario invernale del Trasporto Pubblico Locale, con alcune modifiche degli orari e delle tratte su alcune linee, finalizzate a rendere il servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze reali dei cittadini.

In particolare, sulla base delle indicazioni fornite dagli utenti del servizio, si è ravvisata la necessità di aggiungere una corsa (quella delle 16.20) sulla Linea 2 Aprilia-Campoleone, così da consentire alle insegnanti delle scuole elementari di raggiungere in orario la stazione ferroviaria e sfruttare la coincidenza. Allo stesso modo è stata stabilita una modifica del percorso della Linea 5 Via Cattaneo- Via Fossignano, prolungando il percorso per garantire la copertura del servizio a favore dell'Istituto Professionale di via Boccherini, che risultava scoperto nella tratta di andata.

Sulla linea 3 Stazione ferroviaria- Toscanini, la scelta è stata quella di procedere con la modifica dell'orario per la corsa delle 7.20, che raggiunge la stazione ferroviaria dopo aver effettuato il giro delle scuole e per la corsa 13.20, che parte dalla stazione ferroviaria alla volta del quartiere Toscanini, venendo incontro alle esigenze dei pendolari.

E' possibile consultare tutte le tratte secondo il nuovo orario direttamente al link:

https://www.comune.aprilia.lt.it/home/esplorare/trasporti-e-mobilita/linee-del-trasporto-pubblico-locale/

"Pur con le poche risorse a nostra disposizione – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici e ai trasporti Marco Moroni – abbiamo lavorato con i nostri uffici per cercare di venire incontro alle necessità manifestate da studenti, insegnanti e pendolari, rendendo il servizio sempre più efficiente e funzionale alle esigenze dei cittadini".