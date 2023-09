Proseguono i lavori di ammodernamento reti idriche anche nel territorio comunale di Cisterna di Latina. Nei giorni di giovedì 7 settembre e di ieri, venerdì 8 settembre, Acqualatina ha messo in campo attività di collegamento della nuova condotta distributrice di Via Giovani Vittime della Strada, che garantirà un approvvigionamento diretto e più facilmente monitorabile dell'area.

L'intervento, infatti, ha visto anche l'installazione di 2 misuratori di portata telecontrollati, che si aggiungono agli ulteriori 6 già installati sulla rete idrica di Cisterna e 4 ancora da installare. Questi strumenti consentono un monitoraggio in tempo reale dei volumi d'acqua distribuiti in rete e delle perdite idriche, per poter intervenire in maniera più efficace e tempestiva. Le attività si inseriscono nella fase conclusiva dei lavori per l'ottimizzazione del servizio su tutti i 160km di rete comunale e di sostituzione condotte ammalorate su 7km, avviati nel 2021.

A conclusione lavori, per Cisterna, si prevede un recupero di circa 270.000 metri cubi di acqua all'anno. Tali attività si inseriscono nel più ampio progetto di recupero perdite idriche di Acqualatina, che coinvolge tutti i Comuni dell'Ato4 e che beneficia anche di fondi pubblici: 40 milioni derivanti da fondi PNRR e 10 milioni dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). La Società si scusa con i cittadini per le difficoltà vissute a causa dei lavori di questi giorni, resi particolarmente delicati da una serie di accorgimenti tecnici che hanno ritardato la normalizzazione del servizio, rispetto ai tempi inizialmente previsti.