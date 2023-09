In vista della riapertura delle attività scolastiche, da questa mattina sono in corso di svolgimento gli interventi di disinfestazione antiblatte. La ditta incaricata sta collocando trappole con gel attrattivo antiblatte in tutti i plessi scolastici comunali, mentre è già stata effettuata la disinfestazione larvicida. Il personale incaricato, nel corso degli interventi, sta svolgendo anche un controllo sulle trappole per topi, i rat box, per verificare se le esche velenose sono state consumate e all'occorrenza sostituirle Analoghi interventi stanno riguardando anche il centro sociale polivalente nel quartiere San Valentino.

«Stiamo svolgendo tutte le azioni affinché la ripresa delle lezioni scolastiche possa avvenire nel modo più sereno possibile - affermano il sindaco Valentino Mantini e l'assessore all'Ambiente Marco Capuzzo. L'igiene degli spazi e locali frequentati dai nostri bambini è importante. Come pure è importante la possibilità di svolgere attività fisica e ludica. Per questo nei prossimi giorni verranno sostituiti i giochi esterni ammalorati dagli agenti atmosferici o danneggiati e non più in sicurezza con altri nuovi».