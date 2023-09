Una giornata senza il medico di turno al Pat. Questo quanto accaduto domenica nella struttura sanitaria di via Monti Lepini, a seguito di un improvvisa indisponibilità del medico di turno che non è stato sostituito. Un disagio da non poco per l'intera comunità con l'Amministrazione comunale di Cisterna che nella giornata di ieri si è attivata chiedendo un confronto con i vertici dell'Asl: «Siamo venuti a conoscenza del disservizio che si è creato ieri (domenica ndr) presso il Pat di via Monti Lepini che non è stato coperto dal medico, il quale non ha potuto avvisare in maniera tempestiva della sua indisponibilità di svolgere il turno previsto, per ragioni di salute - affermano il sindaco Valentino Mantini e il delegato alla salute Francesco Maggiacomo, continuando - Ci siamo prontamente attivati contattando il Direttore del Distretto Sociosanitario LT 1, dottor Vincenzo Lucarini, a cui abbiamo rappresentato questa grave situazione, che a sua volta ha riferito al Direttore Generale della Asl di Latina, dottoressa Silvia Cavalli».

Maggior controllo sulla turnazione e la richiesta di non rimanere ancora senza medico: «I vertici aziendali hanno preso l'impegno - continuano il primo cittadino e il delegato - di garantire un maggiore controllo della turnazione dei medici del Punto di Assistenza Territoriale affinché ciò non si ripeta, a scapito dei cittadini della nostra comunità che si sono dovuti rivolgere ad altri presidi sanitari. Confidiamo nel rapporto di collaborazione con la Asl di Latina a cui abbiamo chiesto di sollecitare, in caso di una eventuale reiterazione del disservizio, la Regione Lazio ed il Presidente della Regione, che ha la delega alla Sanità».