"L'annuncio del Presidente Rocca in occasione del congresso della Lega Lazio apre una nuova era per la viabilità del territorio provinciale. Con l'inizio degli espropri, in programma nei prossimi giorni, la bretella Cisterna-Valmontone entra nella fase esecutiva, dando ufficialmente avvio a un processo di ammodernamento infrastrutturale e logistico che oggi è strumento prioritario e imprescindibile per lo sviluppo economico dell'intera provincia di Latina. Auspico si possa concludere a breve la gara d'appalto integrato così da iniziare subito i lavori del primo tratto viario, quello che collega la strada provinciale Ariana a quella di Artena-Cori, e procedere spediti con la Roma-Latina. Finalmente il vento è cambiato ed è a favore del territorio pontino, con una Giunta regionale ben decisa ad assicurare opere e servizi a cittadini e imprese, per troppo tempo lasciati in balia di politiche inesistenti e propaganda elettorale". Lo dichiara in una nota l'eurodeputato della Lega – Gruppo ID, Matteo Adinolfi.

"Alla filiera politica chiedo di fare scudo sul territorio per proseguire in maniera efficace in questo percorso di rinnovamento, attraverso la realizzazione della Pedemontana di Formia, il completamento della Monti Lepini Latina-Frosinone e l'ampliamento del progetto della Roma-Latina fino a Fondi, giungendo ad una connessione capillare dell'intero territorio provinciale con la Capitale e l'alto Lazio. Questo sta a significare facilità e rapidità dei trasporti, collegamenti diretti con i maggiori snodi stradali e commerciali, di conseguenza sviluppo produttivo e industriale e rilancio dell'indotto economico: in tre parole occupazione, reddito e benessere per le famiglie".