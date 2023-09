"Da oggi giovedì 14 settembre il personale autorizzato da Acqualatina effettuerà la lettura dei contatori idrici per il 2023 nel Comune di Rocca Massima". E' in corso il secondo ciclo di lettura dei contatori nel comune lepino, come informa Acqualatina in una nota.

Il personale autorizzato effettuerà le letture dei contatori e le verifiche di funzionamento a partire da oggi. Le attività per la rilevazione dei consumi si protrarranno fino a sabato 30 settembre domeniche e festivi esclusi.

"Invitiamo gli utenti ad offrire la massima collaborazione, dando accesso ai contatori, e a non ostacolare lo svolgimento delle normali attività di lettura, in quanto il personale è identificabile come "incaricato di pubblico servizio".

Nel caso in cui il letturista non possa registrare la lettura del contatore, lascerà al cliente una cartolina per inviare l'autolettura. Questa cartolina deve essere compilata e restituita presso il più vicino sportello territoriale, entro cinque giorni, per consentire la registrazione del consumo da inserire nella bolletta successiva.