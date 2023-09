La sicurezza e il decoro, soprattutto per i nostri bambini, è un aspetto a cui questa amministrazione tiene molto e che pone tra le priorità nella sua programmazione.

«Abbiamo ritenuto importante - affermano il sindaco Valentino Mantini e l'assessore ai Lavori Pubblici e decoro, Andrea Santilli – provvedere ad un intervento complessivo per tutti gli edifici scolastici comunali, sui giochi presenti.

Alcune sono state sottoposte ad interventi di riparazione nei casi di piccoli danni causati dall'usura provocata dagli agenti atmosferici, come sole e acqua, o dall'utilizzo, altri sono stati rimossi perché fortemente danneggiati al punto da essere anti economica la riparazione e la sicurezza per i bambini.

Durante le vacanze estive, infatti, è stata effettuata una ricognizione sullo stato in cui versavano le attrezzature ludiche e sportive presenti nei cortili degli edifici scolastici.

