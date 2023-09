Sabaudia ha dato il via al nuovo anno scolastico con una nota di armonia e cultura, grazie a un gesto straordinario dell'Amministrazione comunale. Gli studenti dell'Istituto Giulio Cesare, noto per il suo indirizzo musicale, sono stati sorpresi da una donazione che ha scaldato i loro cuori e alimentato le loro passioni.

Il sindaco Alberto Mosca, l'assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali, Pia Schintu e il consigliere delegato alle politiche giovanili, Matteo Di Girolamo, hanno personalmente consegnato ai musicisti in erba il libro "We all love Ennio Morricone" di Luigi Caiola. Un omaggio sentito al grande maestro della musica cinematografica che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura italiana e nel mondo.

"Con questa iniziativa – ha commentato il Sindaco – anche a nome di tutta l'Amministrazione comunale, vogliamo dare un segnale positivo per l'inizio del nuovo anno scolastico, con l'augurio che tutti gli studenti affrontino le sfide dell'anno con rinnovato entusiasmo e determinazione".

"Vogliamo che tutti gli studenti di Sabaudia si sentano ispirati e sostenuti in ogni passo del loro percorso educativo - ha sottolineato l'assessore Schintu -. Morricone è un'icona della creatività e della passione, e vogliamo che i nostri giovani che amano la musica e che hanno scelto di intraprendere uno specifico percorso formativo, possano trarre ispirazione da lui".

Il libro, una raccolta di testimonianze e riflessioni su Ennio Morricone, è stato accolto con entusiasmo dagli studenti, che nel precedente anno scolastico avevano dato vita a una magistrale interpretazione di una delle sue opere più celebri.

"La cultura e l'istruzione – ha sottolineato Matteo Di Girolamo, consigliere delegato alle politiche giovanili - sono fondamento di progresso di una Comunità. L'Amministrazione Mosca è determinata a creare opportunità e spazi per la crescita dei nostri talenti emergenti".

Per il suono della prima campanella, il Sindaco e l'Assessore non sono stati solo negli Istituti del centro, ma si sono recati anche in tutte le scuole della città. Nei giorni scorsi, infatti, hanno salutato anche gli alunni di Molella e Mezzomonte, tutti gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Cencelli, dell'Istituto superiore Montalcini e ieri mattina hanno raggiunto anche le scuole di Borgo Vodice e San Donato per augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico.