Il sindaco Matilde Celentano, l'assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino e il consigliere Dino Iavarone, presidente della commissione Attività produttive, hanno ricevuto nelle scorse ore in Comune una delegazione di commercianti aderenti all'Associazione nazionale Ambulanti Ugl, alla presenza del segretario nazionale Marrigo Rosato.

"I mercati rappresentano per la comunità non soltanto un momento commerciale – ha affermato il sindaco Celentano – ma anche di socialità. L'incontro avuto ieri e quelli che seguiranno, con altre associazioni di categoria, sono molto utili per comprendere le esigenze degli operatori che contribuiscono in prima linea al funzionamento dei mercati, affrontando anche i cambiamenti dei nostri tempi e cercando di orientare l'offerta verso una domanda sempre più esigente. Come amministrazione comunale siamo pronti all'ascolto per trovare soluzioni condivise anche per quanto riguarda questioni infrastrutturali delle aree di mercato. Non a caso, gli interventi che saranno realizzati al mercato settimanale del Martedì, per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro, sono stati concordati con le associazioni di categoria".

"La prima questione sollevata – ha riferito l'assessore Cosentino – è stata quella legata alla Bolkestein, la normativa comunitaria sulla concorrenza delle concessioni per gli spazi pubblici. Continueremo a seguire l'evolversi di questa complicata e annosa vicenda. Il Comune di Latina seguirà le indicazioni del Governo".

L'incontro di ieri è stata occasione per l'associazione di categoria per illustrare il progetto denominato "Mercato dei Borghi", un "marchio" già presente in altre città, anche della provincia di Latina, come Fondi, Formia, Gaeta e Cori. "Si tratta – ha spiegato Cosentino - di un portale internet, da utilizzare anche attraverso app dedicata, in cui trovare i cataloghi dei prodotti e le loro disponibilità in tempo reale. Nel progetto che andremo a realizzare quanto prima nel quartiere R6, per il mercato del Martedì, è infatti previsto, sulla base di un accordo già sottoscritto con tutte le associazioni di categoria, la creazione di un sito attraverso bando".

"Ho partecipato con interesse all'incontro di ieri con gli operatori ambulanti e, sarà mia premura riprendere al più presto in commissione Attività Produttive il dialogo con loro, per ascoltare esigenze e proposte, e metterli in condizione di operare al meglio", ha concluso il consigliere Iavarone.