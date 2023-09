La Giunta guidata da Lanfranco Principi ha deciso non solo di dare mandato al dirigente di valutare la possibilità di incrementare il numero dei posti per i bambini all'interno del nido comunale, ma ha riaperto i termini per le convenzioni con i privati. Lo stesso dovrà anche trovare il modo per erogare contributi a favore delle famiglie che pur essendo in possesso dei requisiti, non hanno potuto accendere ai servizi offerti dal Comune di Aprilia.

Il limite dei posti assegnabili dall'asilo nido comunale e la crescita delle famiglie in lista di attesa, ha portato l'amministrazione a elaborare una strategia che integra il servizio pubblico con le convenzioni con il privato. Inoltre qualora i posti a prezzi convenzionati per gli aventi diritto dovessero terminare, le famiglie avranno la possibilità di beneficiare dei voucher specifici. Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte dei nido privati a stipulare la convenzione con il Comune.

«E' una misura che ci sta particolarmente a cuore – commenta l'assessore alla Pubblica istruzione Elvis Martino – perché è un servizio in più che offriamo in sostegno alle famiglie e in particolar modo ai genitori che lavorano. La nostra idea è quella di cercare di aumentare il numero di posti a disposizione presso l'unico asilo nido comunale presente sul territorio. Siamo consapevoli che ciò non basterebbe a risolvere il problema, pertanto abbiamo lavorato a questo bando per la convenzione con gli asili nido privati e siamo al lavoro per il bando utile a concedere voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido presenti sul territorio»