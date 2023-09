Sono al nastro di partenza i lavori di progettazione esecutiva ed a seguito di realizzazione del nuovo Polo scolastico di Itri. Viva soddisfazione del Sindaco Agresti per l'avanzamento del progetto su cui l'amministrazione ha sempre puntato molto e che migliorerà di molto il sistema scolastico e l'offerta formativa cittadina.

Il Sindaco di Itri Giovanni Agresti ha tracciato l'iter amministrativo in corso: "Siamo riusciti, nei tempi previsti dalla legge, ad appaltare questi lavori. Questo progetto resta uno dei pilastri dell'azione amministrativa, la sua realizzazione è frutto del lavoro di tanti che ci hanno creduto, dalla parte politico amministrativa al comparto tecnico."

Un appalto integrato che prevederà un lavoro di progettazione esecutiva, da parte dell'aggiudicatario, che procederà poi alla realizzazione dell'opera. L'investimento sostenuto per la città di Itri non è da poco. Più di 8 milioni di euro con Decreto del Ministero dell'Istruzione del 23 giugno 2021 impegnati sulle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020, ora rientrante nel PNRR. Il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation per un importo superiore al milione di euro. La quota spettante al Comune di Itri, da finanziare dopo l'approvazione in Consiglio comunale, sarà di circa un milione di euro.

Appaltato il lavoro adesso occorrerà aspettare un mese, come previsto dalla legge, per rendere esecutiva l'assegnazione e partire con la progettazione. Il polo ospiterà le scuole medie e ci si è già attivati per ottenere l'apertura anche di una Casa della salute. "Tutto questo - continua il Sindaco in una nota – dimostra che con il lavoro, l'impegno e soprattutto con la determinazione, tutti i risultati sono raggiungibili. Occorrerà sempre tenere alta l'attenzione anche per la fase esecutiva affinché tutto sia realizzato nel migliore dei modi e nei tempi previsti."