Rispetto di tutte le norme, nessuna criticità nella qualità e nello stoccaggio degli alimenti, suddivisi in celle diverse, pulizia di tutti i locali, nessuna criticità anche nella piccola cucina separata adibita alla cottura di pasti "speciali". È l'esito del sopralluogo a sorpresa dell'Assessore Sara Norcia al centro cottura che si trova presso l'Ospedale Fiorini di Terracina per la preparazione dei pasti somministrati agli alunni degli istituti scolastici del Comune di Terracina. Il centro fornisce più di 1.500 pasti grazie ai suoi 40 dipendenti alla presenza della dietista ambientale che monitora quotidianamente le attività, dalla fornitura delle derrate alla preparazione ed erogazione del pasto, ad ulteriore garanzia che la grammatura e la qualità dei pasti siano rispettose delle esigenze alimentari.

Il controllo è stato effettuato per verificare la qualità delle forniture alimentari, la pulizia e la corretta gestione degli spazi, il monitoraggio dei frigoriferi e delle celle per la conservazione del cibo, ispezione delle cucine, controllo della preparazione degli alimenti, verifica della preparazione separata delle diete speciali e il funzionamento del servizio gestito dal Gruppo Innova, realtà che conta 600 dipendenti solo nel Lazio, e che in tutta Italia serve grandi realtà, dalle mense scolastiche agli ospedali.

«Oltre ai sopralluoghi periodici i nostri uffici si confrontano continuamente con le insegnanti che usufruiscono del servizio mensa e che quindi possono fornire un feedback attendibile sulla qualità degli alimenti e sul pasto erogato. La salute e l'educazione alimentare dei nostri bambini è una priorità per tutti, e l'ottimo lavoro che si sta portando avanti garantisce alle famiglie un servizio costantemente controllato nel pieno rispetto delle regole e delle linee guida ministeriali e sanitarie», ha dichiarato l'Assessore Sara Norcia.