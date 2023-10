Una pista di atletica al centro sportivo comunale polivalente di le Prata e investimenti sulle strade e sul verde pubblico. Opere su cui l'amministrazione comunale del sindaco Giuseppina Giovannoli ha deciso di investire fondi di bilancio comunale, andando a presentare una variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale nella seduta del 9 ottobre.

«Si tratta di interventi in cui questa amministrazione crede molto, perché vanno incontro alle necessità e richieste della nostra comunità – ha detto l'assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti presentando il progetto – nel primo caso, con 450 mila euro andiamo a migliorare il nostro centro sportivo polivalente attraverso il potenziamento dell'illuminazione, la sistemazione degli spogliatoi e ripristinando anche le piste di atletica, ormai in disuso da decenni e che necessitavano di un intervento: quattro piste da 400 metri, sei da 100 metri e una postazione per il salto in lungo». Un intervento che è stato sollecitato anche dall'assessore allo sport Giuseppe Corelli, convinto della necessità di «potenziare le strutture dedicate all'atletica, disciplina che a Sermoneta si sta sviluppando in maniera positiva, permettendo ad adulti e bambini di praticarla».

Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle strade comunali, «hanno sempre rappresentato una priorità per la nostra amministrazione – ha aggiunto Minniti – lo dimostra il grande investimento fatto nel corso di questi quattro anni per aumentare la sicurezza stradale, riasfaltando decine di strade e realizzando marciapiedi. Si tratta quindi della prosecuzione di un percorso condiviso con la comunità, un tema molto sentito e che rappresenta una priorità, su cui andiamo a impiegare 200 mila euro, così come lo stanziamento dei fondi per 50 mila euro per proseguire le potature delle alberature sul territorio comunale, già iniziato nel corso di questo 2023 e che proseguiranno anche nei prossimi mesi». Questi investimenti sono stati possibili attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Tra le altre variazioni di bilancio approvate, ci sono i 100 mila euro ottenuti dalla regione per le Reti di impresa – a cui si aggiungono 30 mila euro di fondi comunali – altri 20 mila euro ottenuti da Arsial per la Secolare fiera di San Michele e un finanziamento provincia di Latina di 186 mila euro per potenziare la raccolta differenziata. «Segno della capacità di questa amministrazione di programmare interventi per migliorare i servizi e la sicurezza dei cittadini, non solo attraverso il bilancio dell'ente ma intercettando finanziamenti extra comunali», ha precisato la capogruppo in Consiglio comunale Sonia Pecorilli.

Nel corso del consiglio comunale del 9 ottobre è stato anche approvato il bilancio consolidato del Comune di Sermoneta e il "Piano di riassetto analitico delle emissioni elettromagnetiche territoriali" con la mappatura degli impianti presenti e i "paletti" per l'installazione di nuovi impianti.