«Migliorare l'offerta del trasporto pubblico significa avere a cuore l'ambiente e la sostenibilità. Un numero maggiore di mezzi di trasporto moderni riduce le emissioni e la quantità di veicoli privati su strada. Per questo la Regione Lazio si è attivata per potenziare il trasporto pubblico locale, nello specifico nel Comune di Latina, stanziando un milione di euro aggiuntivo per il servizio».

Lo ha dichiarato l'assessore all'Ambiente e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Latina è l'unico ente, oltre a Roma Capitale – ha spiegato l'Assessore – che conta una popolazione superiore ai 100mila abitanti; meritava, quindi, una risposta concreta da parte dell'amministrazione regionale. Abbiamo lavorato in sinergia con l'assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, con l'obiettivo duplice di ampliare il servizio pubblico, rendendolo più efficiente e tecnologicamente all'avanguardia, migliorando la qualità della vita dei cittadini».

«Sono davvero soddisfatta per la deliberazione di risorse aggiuntive, perché Latina merita un trasporto pubblico adeguato e sostenibile», ha concluso l'assessore Palazzo.