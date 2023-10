Nella giornata di martedì 17 ottobre 2023 partirà il servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili residenti ad Ardea. Lo rendono noto il Sindaco Maurizio Cremonini e l'Assessore ai Servizi alla Persona, Simone Centore, dopo le ultime interlocuzioni con la Società che gestirà il servizio.

«Nello scusarci nuovamente con le famiglie per il ritardo nell'avvio del servizio che, come noto, ha visto la rinuncia della prima ditta individuata e la mancata disponibilità di altre aziende invitate a presentare dei preventivi - spiegano Cremonini e Centore -, possiamo dire di aver risolto definitivamente questa problematica e siamo quindi nelle condizioni di poter dare risposte certe alla cittadinanza. In queste ore la Società individuata direttamente dall'Ente si è resa disponibile a erogare il servizio e gli Uffici comunali, che ringraziamo per l'importante lavoro svolto, stanno perfezionando l'appalto. Martedì mattina, dunque, riprenderà il servizio per i nostri alunni e sarà migliorato rispetto allo scorso anno: infatti - concludono Sindaco e Assessore -, ci saranno a disposizione più mezzi sulle linee esistenti, al fine di poter garantire prestazioni migliori per le famiglie di Ardea».