Si parla spesso del problema delle discariche abusive soprattutto per quanto riguarda le aree protette come il Parco Nazionale del Circeo. Purtroppo i rifiuti non vengono abbandonati solo nella foresta demaniale ma anche sui fondali ed è per questo che l'Ente Parco ha dato il via al progetto "Noi e il mare", una attività che nelle ultime ore ha permesso di rimuovere dai fondali in cui è presente la Posidonia, ben 1500 chilogrammi di rifiuti. L'intervento ha interessato l'area della Zsc marina denominata "fondali tra capo Circeo e Terracina" . Al lavoro per diversi giorni il personale del Parco Nazionale del Circeo, l'associazione Asso, la Bull Car Srl - una iniziativa svolta in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di San Felice Circeo e con il supporto della Capitaneria di Porto di San Felice Circeo.

Sono state recuperate molte reti e nasse alcune delle quali ancora pescanti e particolarmente pericolose per la fauna marina. «Nell'ambito della attività - fanno sapere dall'Ente Parco - sono stati liberati anche diversi organismi marini imprigionati nelle nasse (murene, stelle marine). Le reti abbandonate e la pesca a strascico sono in vero flagello per questa zona a protezione speciale dove insiste una delle più grandi praterie di Posidonia del Lazio. Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile questa attività così importante per la tutela degli habitat marini». Un lavoro di squadra insomma ultimato con l'intervento della ditta Del Prete che ha recuperato al porto turistico quanto raccolto in mare per un corretto smaltimento. L'attenzione sul litorale resta alta e le azioni di tutela vengono svolte a tutto campo. Basti pensare all'importante lavoro svolto nella stagione estiva per la tutela dei nidi di Caretta caretta. Ogni singolo progetto si inserisce in quadro complessivo in cui sono comprese azioni di contrasto come appunto quella per limitare la pesca a strascico.