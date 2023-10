E' in pubblicazione, sull'albo pretorio del Comune di Latina, l'avviso pubblico per l'individuazione dei componenti di nomina sindacale nel consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale per i Beni Comuni "Abc Latina". Il rinnovo si rende necessario poiché l'attuale Cda è in scadenza, dopo i previsti tre anni di attività.

L'avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale del servizio Appalti e contratti.

Chiunque fosse interessato a presentare la propria candidatura potrà farlo entro entro e non oltre le 24 dell'11 novembre prossimo. La domanda dovrà essere indirizzata al sindaco e al servizio Relazioni istituzionali e con la città – Appalti e contratti ed inviate a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it.

Si precisa che l'articolo 7 dello statuto prevede che il consiglio di amministrazione si propone di tre membri, compreso il presidente, e che i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari vigenti, e devono possedere requisiti di comprovata competenza tecnica, amministrativa, giuridica e manageriale. I membri del Cda sono nominati in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'amministrazione comunale e gli amministratori dell'azienda.

La carica di membro del consiglio di amministrazione dell'Abc dà luogo ad eventuali emolumenti e rimborso delle spese sostenute e documentate, nei limiti di legge, come determinati con deliberazione del Consiglio comunale numero 34/2023 del 19 ottobre 2023.