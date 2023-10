Viviamo in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore richiesta di trasparenza, qualità e responsabilità nei servizi pubblici. Una richiesta doverosa e legittima, che necessita di risposte chiare e fattive.

Questa risposta, dunque, non può che passare attraverso l'impegno dei gestori per un monitoraggio costante e una continua valutazione del proprio operato, anche attraverso l'intervento di soggetti esterni e qualificati.

In questo consiste il percorso di certificazione di Acqualatina, un percorso che da anni porta il gestore del servizio idrico del nostro territorio, al costante miglioramento delle performance gestionali, con particolare attenzione alla qualità del servizio, alla legalità, alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela ambientale.

Il percorso di certificazione ottenuto sinora da Acqualatina, tocca tutti gli ambiti più sensibili del servizio, come, appunto, la sicurezza dei lavoratori, l'adozione di tecnologie all'avanguardia per il risparmio energetico e la tutela ambientale, e l'attestazione di processi aziendali efficienti e conformi.

A queste si aggiungono gli accreditamenti rilasciati ai laboratori di analisi delle acque potabili e depurate da parte del certificatore internazionale Accredia, ulteriore conferma della validità e affidabilità dei sistemi di monitoraggio della qualità delle acque adottati dalla Società.

Ottenere e mantenere le certificazioni è conferma di un impegno costante fondato su un continuo monitoraggio e relativa valutazione delle attività e dei processi. In tal senso le certificazioni si pongono non come semplici attestati di prestigio, ma strumenti funzionali al miglioramento continuo.

Qualità, sicurezza e tutela ambientale

Le certificazioni nei vari ambiti di interesse sono una sorta di biglietto da visita per un'azienda. Acqualatina, come abbiamo visto nel box accanto, ne ha diverse. Ecco in cosa consistono.

I laboratori di Acqualatina

I laboratori Acqualatina di Gaeta e Latina Est, dedicati rispettivamente alle acque potabili e alle acque reflue, hanno ottenuto sia l'accreditamento Accredia alla norma ISO 17025 per i processi di analisi, che la successiva estensione della certificazione ai singoli parametri analizzati. Accredia è l'Ente Unico Nazionale di Accreditamento incaricato dal Governo italiano che ha il compito di valutare e verificare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica e dei laboratori di prova e taratura. Il percorso di accreditamento di Accredia coinvolge ogni singolo parametro analizzato e, dunque, prevede un iter lungo e complesso. Ecco perché i laboratori vengono sottoposti a una serie di controlli periodici che monitorano il costante rispetto dei requisiti tecnici e del sistema di gestione. Si tratta di un riconoscimento importante che conferisce ai rapporti di prova eseguiti dai laboratori del gestore una maggiore attendibilità per quanto riguarda il rispetto delle norme e della qualità del servizio erogato ai cittadini.



Un servizio di qualità

La norma ISO 9001:2015 rappresenta un insieme di standard internazionali che stabilisce i requisiti per un efficace sistema di gestione della qualità in un'azienda. Questa norma rappresenta uno strumento importante nel percorso di miglioramento della qualità del servizio. Elemento chiave per l'ottenimento di questa certificazione è il saper identificare, comprendere e gestire i processi aziendali in modo tale da raggiungere i risultati desiderati e migliorare continuamente, mettendo al centro delle attività aziendali le esigenze e le aspettative delle persone che usufruiscono del servizio. Uno dei valori fondanti del percorso di Acqualatina. La Società gestore ha ottenuto la conformità a questa norma sia per i propri processi aziendali, già nel 2006, che per il Servizio Avvocatura, a partire dal 2017.

Energia e Ambiente

Acqualatina è da sempre impegnata nella salvaguardia ambientale e vi contribuisce attivamente, attraverso diverse attività che vanno dalla restituzione in natura di acque totalmente depurate, alla tutela delle sorgenti idriche, dall'utilizzo di tecnologie innovative, per un minor impatto ambientale, fino alla sensibilizzazione dei più giovani e a progetti per la riduzione delle plastiche monouso. In questo scenario si inseriscono due importanti certificazioni:

• la ISO 14001, per identificare gli impatti e i rischi ambientali, così come le correlate opportunità di miglioramento

• la ISO 50001, per una corretta e consapevole gestione dei consumi, dell'efficientamento energetico e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

D'altronde, la sostenibilità ambientale è tra i principali pilastri su cui si fonda l'operato della Società ed è parte integrante del ruolo che Acqualatina è chiamata a ricoprire.

La sicurezza sul lavoro

La certificazione ISO 45001:2018, è uno standard internazionale per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. Questa norma fornisce alle organizzazioni un quadro completo per sviluppare, implementare e mantenere un sistema di gestione ottimale in tali ambiti.

La certificazione ISO 45001:2018è, dunque, uno strumento prezioso per contrastare in maniera sempre più efficace infortuni e malattie professionali, attraverso un quadro strutturato per gestire i rischi e promuovere il benessere dei dipendenti. Investire nella sicurezza dei lavoratori è un segno di responsabilità e impegno da parte delle aziende verso il proprio team, promuovendo ambienti di lavoro più sani, sicuri e produttivi. Le persone sempre al centro dell'operato di Acqualatina.

L'anticorruzione

Nel 2019, Acqualatina ha ottenuto la certificazione UNI ISO 37001:2016, standard internazionale sui sistemi di gestione anticorruzione, ponendosi tra le prime aziende italiane a ottenere questo prestigioso riconoscimento. La certificazione è stata rilasciata dall'organismo indipendente RINA Services S.p.A., leader italiano nella valutazione della conformità. Gli standard definiti dalla UNI ISO 37001, adottati da Acqualatina, prevedono stringenti controlli volti a prevenire e contrastare ogni atto illecito, nonché azioni correttive e di miglioramento continuo che si sviluppano attraverso un sistema di gestione dei rischi e l'adozione di scrupolosi azioni di mitigazione.