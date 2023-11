A distanza di un anno dal suo insediamento, l'amministratore unico della Servizi Pubblici Locali Sezze spa, Antonio Ottaviani, ha voluto tracciare un primo bilancio del suo mandato, iniziato nel mese di novembre del 2022. Un bilancio che secondo l'amministratore può considerarsi positivo, seppur parziale rispetto alle azioni che si intende mettere in campo a medio-lungo termine. Un primo, importante, risultato è stato raggiunto sul fronte del servizio di Igiene Urbana: "Per la prima volta nella storia di questa città, ogni singola utenza è finalmente raggiunta dal servizio porta a porta. E i risultati, almeno in questa prima fase, lasciano chiaramente intendere che la scelta è stata vincente, con un aumento esponenziale della percentuale di raccolta differenziata, ferma da anni a quota 32%, che si è attestata poco sotto il 60% e in costante crescita. Abbiamo eliminato gli oltre 60 cassonetti stradali che facevano brutta mostra di sé e, in soli due mesi (agosto e settembre) ridotto la frazione differenziata di oltre 400 tonnellate, abbiamo fornito circa 1.500 nuovi kit di mastelli per le utenze domestiche, geolocalizzati e con una tag personale per ogni utenza, con l'intenzione di acquistarne altri e distribuirli al resto della cittadinanza. Una serie di importanti passi verso l'applicazione della Tariffa Puntuale, più equa perché basata sul peso dei rifiuti realmente conferiti. Siamo ancora all'inizio di questa fase, ma stiamo cercando anche di bruciare le tappe per allinearci e per recuperare diversi anni perduti invano".

Un passaggio altrettanto importante riguarda la flotta e la digitalizzazione: "Si è dovuto procedere con l'adeguamento alle reali condizioni di operatività e alle nuove esigenze derivate dall'estensione del servizio porta a porta. Attraverso la digitalizzazione del processo di raccolta e l'ottimizzazione dei percorsi seguiti dagli automezzi aziendali, sono state ridotte significativamente le percorrenze, con effetti positivi sui costi del carburante e su quelli di manutenzione. Solo di carburante in nove mesi sono stati risparmiati 74.500 euro, mentre il risparmio sui noleggi dei mezzi si aggira intorno ai 150mila euro in nove mesi, passando da circa 23.000 euro mensili agli attuali 5.000. Numeri importanti che si sono potuti raggiungere grazie ad una perfetta intesa tra la governance, i professionisti e i dipendenti a tutti i livelli coinvolti nella gestione dei progetti". Fondamentale per sanare le casse della società, è stata anche la decisione di chiudere alcuni contenzioni e controversie datate diversi anni: "Il processo di risanamento economico finanziario avviato dall'attuale amministrazione, fin dal suo insediamento del novembre 2022 – ha spiegato Antonio Ottaviani – ha portato anche la definizione delle controversie con alcuni fornitori di beni e servizi ereditate dalle precedenti gestioni, una delle quali era sfociata in una istanza di fallimento fortunatamente scongiurata".

Una svolta nella gestione dei servizi ha riguardato anche il Centro Tamantini, il servizio scuolabus, che si continueranno a potenziare, i servizi cimiteriali, ma anche la Farmacia Comunale, nella quale è stato attivato il presidio infermieristico e che ha inaugurato nelle scorse settimane il proprio e-commerce, insieme a due applicazioni per smartphone dedicate (Android e IoS), entrando in un nuovo mercato che offre opportunità uniche. Una serie di azioni messe in campo e finalizzate ad incrementare il fatturato (portandolo da 1,5 milioni a 1,7) della struttura di via Roccagorga gestita dalla SPL: "Il nostro obiettivo – ha concluso l'amministratore della SPL Sezze – è mantenere un'azienda solida sotto il profilo finanziario, sempre attenta alle innovazioni e con servizi adeguati, nel massimo rispetto di chi usufruisce di questi servizi".