L' Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dalle prime ore di domani, 7 novembre 2023 e per le successive 18-24 ore.Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

La Prefettura di Latina come da prassi ha invitato i Comuni e più in generale gli Enti che si occupano della gestione del territorio ad attivare le misure necessarie in vista dell'allerta meteo. Un avviso che preoccupa partendo dai comuni costieri considerando i recenti danni dovuti alle mareggiate.