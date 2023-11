Acqualatina è al lavoro per il potenziamento delle due centrali a servizio del Sud pontino (Capodacqua e Mazzoccolo) così da offrire un servizio sempre più adatto alle esigenze dei cittadini e soprattutto garantire una maggiore resilienza del sistema idrico dell'Ato4-Lazio Meridionale e una migliore reattività agli effetti del cambiamento climatico.

I lavori sulle centrali sono finalizzati ad una migliore gestione tanto di eventuali futuri fenomeni di carenza idrica, grazie all'aumento della disponibilità della risorsa, quanto di eventi piovosi straordinari che, legandosi alla natura carsica delle fonti, hanno come effetto indesiderato fenomeni di intorbidimento dell'acqua potabile.

La centrale di Capodacqua

Con una portata di circa 600 litri al secondo, la sorgente Capodacqua (situata nel Comune di Spigno Saturnia) serve circa 100.000 cittadini dei Comuni di Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e parte di Formia e Gaeta. Si tratta della principale fonte di approvvigionamento del Sud Pontino. Nella centrale Capodacqua la risorsa idrica viene prelevata dalla sorgente e fatta confluire nella cosiddetta "Sala dreni": una struttura interrata dove, grazie a 53 dreni, si preleva l'acqua necessaria per approvvigionare gran parte del Sud Pontino.

I dreni vanno immaginati come tante cannucce inserite in una spugna, che è la falda, da cui si preleva l'acqua, che si estendono a ventaglio all'interno della montagna, con angolazioni e lunghezze diverse tra loro. Si arriva a circa 300 metri di lunghezza e a una profondità di circa 110 metri sul livello del mare.

I lavori: ecco in cosa consistono

Le fasi dei lavori in corso sulla centrale consistono nel rinnovamento della sala dreni; ️ il completamento dell'impianto di telecontrollo; la totale automazione della centrale.



Il contrasto alla torbidità

Grazie a tecnologie di nuova generazione è in atto un potenziamento della centrale impensabile in passato. Studiando i vari eventi di torbidità che si sono presentati negli anni, e dopo diversi tentativi di risoluzione del problema, si è ora potuti intervenire in maniera radicale, grazie alle nuove tecnologie. È stata pensata, così, una nuova struttura idraulica di Capodacqua che permettesse di: analizzare il singolo dreno e installare su ciascuno un misuratore per il controllo in tempo reale dei livelli di torbidità; misurare la produzione di ogni singolo dreno con misuratori di portata; mettere in produzione, o meno, i singoli dreni, senza sacrificare o comprometterne altri, così da immettere in rete solo acqua pulita.

La gestione puntuale del singolo dreno consente una modularità in grado di contrastare eventi di torbidità e siccità senza compromettere in alcun modo la falde naturali.

Il sistema di monitoraggio continuo: automazione e telecontrollo

L'attivazione di un sistema di controllo telematico della centrale e dei serbatoi consente di disattivare completamente il prelievo di acqua dalla centrale durante la torbidità, sfruttando la disponibilità di acqua accumulata nei serbatoi dislocati sul territorio. In tal modo anche in presenza di intorbidamento della centrale di Capodacqua potrà essere garantito il servizio di acqua potabile sul territorio per un tempo prolungato. Il sistema del supervisore, infatti, permette di gestire in tempo reale le disponibilità dei circa 20 serbatoi dislocati nel Sud Pontino, che garantiranno il servizio nella fase di intorbidamento e disattivazione di Capodacqua. Al termine del fenomeno di torbidità sarà riattivata la centrale e la distribuzione potrà seguire il suo corso. Il sistema di alternanza tra acqua fornita direttamente dalla centrale in condizioni regolari e fornitura dai serbatoi in caso di intorbidamento della centrale consente di scongiurare o comunque lenire di molto i disagi a carico della cittadinanza.

Restyling per Mazzoccolo

La centrale di Mazzoccolo, situata nel Comune di Formia, con una portata di circa 500 litri al secondo, rifornisce oltre 90.000 cittadini dei Comuni di Formia e Gaeta, attestandosi come la seconda più importante centrale del Sud Pontino. Al momento sono in corso importanti interventi di potenziamento e ottimizzazione del servizio.

Messa in sicurezza della centrale

La captazione della risorsa idrica dalla centrale Mazzoccolo avviene tramite un insieme di gallerie artificiali, realizzate in epoche diverse, che hanno lo scopo di intercettare la massima quantità possibile di acqua e di convogliarla al punto di prelievo, da cui viene dirottata verso la centrale di sollevamento tramite un canale sotterraneo che corre sotto la città di Formia per circa 230 metri. Il progressivo sviluppo di Formia, l'aumento di abitanti e la permeabilità dei terreni, ha sottoposto la centrale Mazzoccolo a sempre maggiori rischi di potenziale inquinamento che potessero pregiudicare la qualità delle acque. Al fine di evitare queste problematiche, è stato progettato un intervento di ammodernamento generale della centrale, con lo scopo di migliorarne la sicurezza igienico-sanitaria. Le principali linee d'intervento, sinteticamente, sono: bonifica e riqualificazione dell'area della sorgente; bonifica e riqualificazione delle gallerie drenanti; realizzazione di una nuova condotta all'interno del canale sotterraneo, che si estende sotto il centro abitato di Formia, per il convogliamento delle acque dalla sorgente alla centrale di sollevamento in totale sicurezza igienico-sanitaria. L'intervento ha un costo totale di oltre 2 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR. La progettazione ha avuto inizio nel corso dell'estate, mentre i lavori saranno avviati nei prossimi mesi.