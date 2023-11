Domenica 12 novembre torna l'appuntamento con le Giornate Ecologiche, l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale e in particolare dall'Ufficio Ambiente, in accordo con la Formia Rifiuti Zero, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, e con la preziosa collaborazione della Protezione Civile Ver Sud Pontino. Sede dell'evento sarà il piazzale Sant'Eramo in Colle, nel quartiere di Castellone. Durante le "Giornate Ecologiche" (la fascia oraria è dalle ore 08.00 alle ore 12.00) sarà possibile conferire ingombranti (mobili, porte, scaffali, damigiane, carrozzine, oggetti in metallo, biciclette, plastiche dure), Raee (piccoli e grandi elettrodomestici, Tv e monitor, computer, tablet, telefoni), olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, oltre che pile scariche, toner, farmaci scaduti. Per conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti e RAEE è necessario esibire il modulo TARI 2022.