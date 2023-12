Nell'ultima settimana sono stati diversi i disagi vissuti dai pendolari della Roma-Nettuno, gli scioperi e il guasto elettrico sulla linea ferroviaria di sabato scorso hanno comportato ritardi e la cancellazione di alcuni treni. Una situazione complicata per i tanti cittadini che utilizzano il trasporto su ferro, perciò il comitato Pendolari FR8a Carrozza interviene sull'argomento per sottolineare le tante criticità presenti in particolare alla stazione di Campoleone, a partire dall'assenza della navetta bus per l'ultimo treno di giornata fino all'impossibilità di utilizzare i bagni dello scalo. «Da circa un anno sulla linea Roma-Nettuno è stato introdotto un treno alle 22.06 (inutile per chi stacca alle 22.00), ma senza prevedere il servizio navetta sostitutivo da Campoleone. E' palese - commenta il comitato - che tale treno non sia stato pensato per servire anche la FL8, ma esclusivamente la FL7, con la conseguenza che i malcapitati che decidessero di anticipare il rientro di un'ora a casa, si ritrovano abbandonati nella sperduta e desolata stazione di Campoleone di notte, aspettando per un'ora la sola navetta messa a disposizione dalla Regione Lazio alle 23.40». Problemi che si sono sommano ad altre criticità che da anni vengonno evidenziate dal comitato pendolari, senza però che si riesca a trovare una soluzione. «Tutto ciò dopo che sulla linea Roma-Nettuno in passato sono stati sottratti servizi e personale in stazione, chiusi i bagni pubblici per risparmiare (addossando le responsabilità ai sindaci), sbandierato il raddoppio della linea "grandiosa" quanto di limitata utilità, visto che riguarda solo 6 km sui 20 km a binario unico), tolto i treni notturni facendoci attaccare ai treni della FL7 che ci scaricano a Campoleone, tolti anche gli ultimi treni da Termini della FL7 alle 22.36 e alle 23.36 (corredate di navette per completare il tragitto fino a Nettuno) e lasciato per anni un solo treno alle 23.06 da Termini per Formia-Minturno».