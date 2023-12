da questa mattina è iniziata l'attività di sostituzione di oltre duecento cestini per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) e cestini gettacarte.



Nello specifico si tratta di contenitori per la raccolta delle pile esauste, dei farmaci scaduti, degli imballaggi di rifiuti pericolosi T/F, per le deiezioni canine e cestini gettacarte (per contenere il fenomeno del littering consistente nell'abbandono su suolo pubblico di rifiuti urbani di piccola pezzatura).



L'attività prevede, prevalentemente, la sostituzione dei vecchi contenitori già presenti su suolo pubblico o presso le attività commerciali con nuovi contenitori della stessa tipologia di rifiuto e, solo in parte, l'integrazione del loro numero.



L'attività proseguirà e si concluderà nei prossimi giorni e mira a migliorare il decoro e l'igiene della città con attrezzature nuove e più rispondenti ad un servizio efficiente e puntuale che, occorre sempre ricordarlo, non può prescindere dalla collaborazione dei cittadini.