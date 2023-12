Al via la riapertura degli uffici nella storica sede di corso della Repubblica per il rilascio delle carte d'identità e dei certificati anagrafici.

L'inaugurazione avrà luogo il prossimo 18 dicembre alle ore 8.30, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell'assessore al Patrimonio Ada Nasti, dell'assessore all'Anagrafe Francesca Tesone e di altri amministratori, componenti della Giunta e del Consiglio comunale. Sarà questo il primo evento da celebrare nel giorno del 91° compleanno di Latina. Una data che l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Celentano, ha cerchiato sul calendario con iniziative che si preannunciano all'altezza delle aspettative.

"La riapertura degli uffici anagrafici più frequentati dai cittadini nell'edificio di corso della Repubblica – ha affermato l'assessore Nasti – è un bisogno molto sentito, a cui l'amministrazione ha voluto rispondere con determinazione e concretezza raggiungendo l'obiettivo entro la fine dell'anno".

Da lunedì 18 dicembre saranno operativi tre sportelli per il rilascio delle carte di identità elettroniche, di cui uno con accesso facilitato per le persone con disabilità e per le famiglie con minori che necessitano di Cie, e uno per il rilascio dei certificati anagrafici, come ad esempio certificati di residenza, di stato di famiglia e di esistenza in vita.

"Per quanto riguarda le certificazioni anagrafiche, negli uffici di corso della Repubblica una volta a regime – ha sottolineato l'assessore Tesone - sarà possibile ottenere, in determinati giorni e in determinate fasce orarie, il rilascio senza prenotazione on-line. Il servizio sarà infatti accessibile attraverso totem dal quale prelevare un ticket per presentarsi allo sportello. Una novità e un'accortezza che vanno incontro alle esigenze della popolazione più anziana. Ringrazio il personale e la dirigente del servizio Lucia Giovangrossi per la disponibilità".

"Colgo l'occasione per anticipare che lunedì, giorno di riapertura della sede di corso della Repubblica, il personale del servizio effettuerà un open day per il rilascio delle carte di identità, dalle 15 alle 17.30", ha concluso l'assessore Tesone.

"L'operazione Anagrafe – ha proseguito l'assessore Nasti - rientra in un più vasto programma di riorganizzazione degli uffici del Comune di Latina, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione delle risorse, di una migliore funzionalità degli spazi per l'utenza e per i dipendenti dell'ente e di un miglioramento dei servizi alla comunità. Come da delibera di giunta del mese scorso, sono previsti ulteriori traslochi, da portare a termine nella prima metà del 2024, che consentiranno all'ente di risparmiare, circa 100mila euro di canoni di affitto che saranno destinati all'integrazione sociale e ai contributi finalizzati all'emergenza abitativa e anche all'attività volta all'integrazione scolastica".

Il programma, varato dalla giunta del sindaco Celentano, prevede nell'immediato di liberare il secondo piano di Palazzo Pegasol, per fare dell'ex Albergo Italia in piazza del Popolo il centro di riferimento delle Attività produttive e di tutti i Tributi.

La sede di via Varsavia, in base al piano di riorganizzazione degli uffici, andrà a costituire un polo per i Servizi sociali e l'Istruzione. Lo stabile oggetto di interventi manutentivi, per oltre un milione di euro, con i suoi ampi spazi e possibilità di parcheggio rappresenterà una risposta adeguata anche alle esigenze delle fasce con fragilità. In questa struttura troveranno spazio anche un presidio della Polizia Locale e il Centro per l'impiego, i cui locali attualmente utilizzati in locazione sono a carico del Comune di Latina.