In questi anni Acqualatina ha realizzato una varietà di servizi, con lo scopo di far fronte alle esigenze di una popolazione molto differenziata in termini di alfabetizzazione digitale e distribuzione geografica. Le esigenze delle singole persone, in tal modo, si pongono al centro di ogni scelta della Società che gestisce il servizio idrico integrato nel nostro territorio. L'obiettivo è chiaramente quello di permettere a tutti di avere chiarezza nella fornitura del servizio, in particolare per il pagamento delle bollette e per i rapporti con il gestore.

Servizi direttamente a casa

Per svolgere le pratiche contrattuali e avere informazioni, non è necessario recarsi fisicamente in uno sportello Acqualatina. La Società, infatti, mette a disposizione degli utenti molti servizi digitali gratuiti, che permettono di fare tutto senza spostarsi da casa:

Lo sportello telematico via Microsoft Teams, per videochiamate con i professionisti del Servizio Utenti. Basta collegarsi al sito www.acqualatina.it e, dal menu "Servizi al cittadino" selezionare "Sportelli territoriali. Poi basterà scegliere il Comune di riferimento e, infine, la voce "Appuntamento con utente online su Teams".

L'APP per dispositivi mobili, scaricabile da Google Play e App Store, così come lo Sportello Online, raggiungibile dal menu "Servizi al cittadino" di www.acqualatina.it permettono gratuitamente di controllare costi e consumi, scaricare le fatture, inviare l'autolettura e pagare in totale sicurezza, senza uscire di casa. Basta effettuare la registrazione una sola volta, sullo Sportello Online per accedere alla propria area utente con lo stesso account anche dall'App.

-Ma c'è anche l'email clienti@acqualatina.it, alla quale è possibile inviare i propri contratti e documenti, richiedere assistenza e inviare la propria autolettura.

Il numero verde 800.085.850 permette di svolgere pratiche al telefono senza alcune tipo di conoscenza digitale.

Gli sportelli territoriali

Gli sportelli territoriali rappresentano ancora un importante supporto sul territorio, per tutto ciò che non è possibile svolgere online o al telefono. Oggi, inoltre, non è più necessario mettersi in fila in lunghe attese: grazie agli appuntamenti prenotabili tramite l'APP per dispositivi mobili, tramite il numero verde 800.085.850 o il sito www.acqualatina.it, si sceglierà il Comune di riferimento e data e orari più congeniali per essere ricevuti senza attese. Tutti gli sportelli, inoltre, sono stati rinnovati per migliorare l'esperienza dei cittadini-utenti. Ambienti più accoglienti e nuove professionalità formate per affiancare gli utenti nelle loro necessità.

Il servizio SMS

Da diversi anni, Acqualatina ha sviluppato un servizio del tutto gratuito per informare, tempestivamente e in modo puntuale, cittadini e istituzioni via SMS in merito alle novità aziendali e ai lavori sulla rete. Per richiedere il servizio SMS, basta compilare il modulo online presente nella sezione "Informazioni al cittadino" del sito www.acqualatina.it.

La nuova bolletta

La nuova bolletta di Acqualatina è smart: fotografando il codice QR presente nella prima pagina, si può accedere a una bolletta digitale interattiva dove, tramite una voce guida, vengono fornite spiegazioni in merito alle voci riportate in bolletta. Termini più chiari, un formato più leggibile, video interattivi esplicativi e un supporto multilingua per ipovedenti, non vedenti, dislessici e daltonici. In poche parole: un servizio più inclusivo e alla portata di tutti. Inoltre, per contribuire al risparmio di carta, si può richiedere anche la bolletta web, che non verrà stampata ma inviata solamente via email, garantendo una ricezione in tempo reale e certa di tutte le bollette. La si può attivare tramite APP, o attraverso lo sportello online.

I metodi di pagamento delle bollette

Per agevolare il pagamento delle bollette, Acqualatina mette a disposizione dei cittadini-utenti numerosi servizi telematici, che si aggiungono al classico pagamento con bollettino presso gli sportello postali e il bonifico bancario. Con PagoPa, la piattaforma digitale per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, i cittadini possono usufruire di un canale in più per pagare le bollette in una nuova modalità semplice, veloce, sicura e trasparente.

- Con il Circuito Sisal è possibile pagare le bollette in qualsiasi negozio convenzionato, in modo semplice, comodo e veloce. L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita l'ultimo foglio della bolletta contenente il codice a barre e il bollettino e, quindi, procedere al pagamento.

- Con la Domiciliazione Bancaria è possibile richiedere l'addebito automatico dell'importo della bolletta direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale, pur continuando a ricevere la bolletta cartacea o web, così da poter controllare i consumi e i dettagli degli importi. Questo metodo garantisce il pagamento certo e puntuale delle bollette e la restituzione del deposito cauzionale versato, senza alcun costo aggiuntivo. Tutti gli utenti che hanno un conto corrente bancario o postale possono attivare il servizio scrivendo a clienti@acqualatina.it.

- È possibile, infine, pagare con carta di credito attraverso lo Sportello Online o l'APP per dispositivi mobili. Tutte le transazioni sono sicure e criptate.