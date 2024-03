Dopo le sfide e gli impedimenti degli anni legati alla pandemia, per l'anno scolastico 2023-2024 Acqualatina riavvia a pieno regime il progetto educativo "A lezione d'acqua", su tutto il territorio.

Un progetto educativo, nato nel lontano 2003, che mira a sensibilizzare gli studenti sull'importanza della tutela ambientale e del corretto utilizzo delle risorse idriche, con una vasta gamma di offerte modulate per rispondere alle diverse fasce d'età degli studenti.

Un'offerta formativa su misura

La struttura portante del progetto è costituta da lezioni in classe differenziate per fasce d'età (attività ludico-didattiche per primarie e medie, lezioni tecniche tenute da professionisti del gestore per superiori e università) e da visite guidate presso impianti e laboratori. Negli anni, poi, a queste attività se ne sono aggiunte altre che hanno visto appuntamenti teatrali, incontri con gli attori, iniziative sulle spiagge e visite guidate al Giardino di Ninfa. Il tutto con l'obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento. A questo si aggiunge, poi, il tanto richiesto concorso "Disegna il risparmio idrico", dedicato ai piccoli studenti delle scuole elementari. Ogni classe è chiamata a rappresentare la propria idea di risparmio idrico attraverso disegni, collage e ogni altra forma artistica. I primi 3 Istituti vincitori avranno in premio un bonus da poter investire in ambito scolastico.

Contrasto alla plastica e sensibilizzazione ambientale

Parte integrante del progetto è divenuta, negli anni, l'iniziativa #AcqualatinaNoPlastic, che promuove l'abbandono delle plastiche monouso, particolarmente dannose per l'ambiente.

L'iniziativa si avvale di borracce plastic free riutilizzabili che vengono regalate dal team Acqualatina alle scuole che aderiscono al progetto.

Un investimento per il futuro

Da oltre vent'anni, dunque, Acqualatina si impegna attivamente nella sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo migliaia di studenti ogni anno. Un investimento fondamentale per trasmettere agli adulti e ai professionisti di domani la consapevolezza necessaria per affrontare le sfide ambientali di oggi e quelle future.

Il progetto coinvolge direttamente oltre 20.000 persone all'anno, tra adulti e bambini, attraverso le attività svolte e un effetto esponenziale dovuto al passaparola e all'informazione broadcasting.

Le scuole sono il fulcro del progetto, come detto, con attività differenziate per fasce d'età e un coinvolgimento attivo degli insegnanti, ma anche Enti e associazioni culturali supportano attivamente l'iniziativa, contribuendo alla sua diffusione e promozione.

Il progetto "A lezione d'acqua" si conferma, così, un importante punto di riferimento per la sensibilizzazione ambientale e la formazione delle nuove generazioni, promuovendo un approccio consapevole e responsabile verso le risorse idriche e l'ambiente in generale.