Nel corso dell'incontro, l'assessore Nasti ha anticipato il contenuto di una deliberazione di giunta approvata nel pomeriggio. "Si tratta di un adeguamento strutturale ed impiantistico, ovvero di una ristrutturazione degli uffici delle Entrate per la realizzazione del front office Tari, che attualmente manca. Dopo aver attivato gli sportelli dedicati alle associazioni dei consumatori e ai commercialisti, in aderenza ai protocolli sottoscritti con entrambe le categorie, finalmente potremo offrire a tutti i cittadini uno sportello Tari, al momento inesistente".

L'argomento relativo alla modifica regolamentare è stato illustrato, ieri mattina, dall'assessore al Bilancio Ada Nasti e dal dirigente del servizio Entrate Quirino Volpe alle associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto il mese scorso un protocollo d'intesa con il Comune di Latina sulla fiscalità locale, in risposta alla duplice esigenza di favorire l'assistenza fiscale delle associazioni ai propri associati e di agevolare gli adempimenti tributari a carico dei contribuenti facilitando l'accesso agli uffici.

Agevolazioni Tari: due modifiche al regolamento renderanno applicabili gli sconti già previsti per determinate categorie di esercizi commerciali e utenze domestiche. Disposta l'apertura del front office presso gli uffici Tari dedicato a tutti gli utenti.

