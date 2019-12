"I lavori per la messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi sulla Norbana sono ultimati. La Provincia di Latina con ordinanza n. 31 del 18 dicembre ordina la riapertura della strada a tutto il traffico veicolare a partire dalle ore 14:00 di oggi mercoledì 18 dicembre. Si precisa inoltre che sarà soppresso il servizio navetta a partire dalle ore 14:20. Le corse COTRAL effettueranno il capolinea a NORMA, Piazza Roma, già con la corsa LATINA-NORMA delle 13:45. Ancora grazie per la pazienza, la collaborazione e la fiducia che la cittadinanza ha dimostrato". E' con questo comunicato che l'amministrazione comunale di Norma annuncia la riapertura della via provinciale chiusa da fine ottobre a causa del crollo di alcuni massi dal costone roccioso.