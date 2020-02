Proseguono come da programma i lavori per l'ammodernamento della condotta adduttrice che dalla centrale Sardellane rifornisce oltre 120mila abitanti della Pianura Pontina, programmati da Acqualatina in concomitanza con una sospensione dell'energia elettrica da parte di ENEL. I tecnici sono al lavoro su 7 km di condotta al fine di garantire un più efficiente servizio a tutte le utenze servite. Salvo imprevisti, si conferma il termine dei lavori nel corso della serata, con ripristino del servizio alle 23:30.

"Si ricorda che i Comuni coinvolti sono Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina e che sono disponibili autobotti, per supportare le esigenze dei cittadini" spiega Acqualatina in una nota. Ecco dove approvvigionarsi:

San Felice Circeo - Via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e Piazza Quattro Ottobre a Borgo Montenero.

Latina – in Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e in Largo Cavalli (zona Q5)

Pontinia - Piazza Kennedy

Sono disponibili, inoltre, un'autobotte itinerante, per garantire il servizio alle utenze sensibili, e un'autobotte a disposizione esclusiva dell'Ospedale Santa Maria Goretti.