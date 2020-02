Il Parco Riviera di Ulisse vince il bando di finanziamento per la riqualificazione della costa pontina. È successo questa mattina, alle 11, presso la biblioteca Altiero Spinelli della Regione Lazio, dove il Contratto di Costa Riviera di Ulisse foce del Fiume Garigliano è diventato realtà. Il progetto presentato dall'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse è tra i vincitori del bando sui contratti di fiume. In concreto si andranno a incentivare - grazie a specifici contributi regionali - lo sviluppo di economie sostenibili, un turismo rispettoso, la riqualificazione paesaggistica, la messa in sicurezza del territorio costiero, dando specifica rilevanza al fiume Garigliano. Uno strumento di pianificazione e di gestione delle aree costiere, voluto dall'Ente Parco, in grado di promuovere la riqualificazione del territorio e del paesaggio, attraverso azioni di prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle criticità ambientali.

"Un progetto dal basso, un passo importante - spiega la presidente Cassetta - che abbiamo fatto grazie al contributo di tutti gli enti pubblici e privati, degli operatori turistici e dei cittadini che hanno creduto in noi e che si sono uniti ai comitati di coordinamento e ai tavoli tecnici che hanno prodotto il documento vincitore del bando. A tutti loro va la nostra gratitudine". L'Ente Parco, quindi, oltre ad aver promosso il Contratto di Costa, avrà adesso il ruolo di regia e organizzazione delle diverse proposte e dei progetti potenzialmente finanziabili.

I tavoli tecnici istituiti:

1. Turismo sostenibile;

2. Territorio, costa e fiume;

3. Cambiamenti climatici, Plastic free;

4. Cammini;

5. Parità di genere.