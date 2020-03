Completata la sanificazione dei bus pubblici e modificate ad alcune linee del trasporto pubblico locale. Ad annunciare le novità è il Comune di Aprilia, che informa i cittadini che - in ottemperanza alle direttive nazionali e regionali diramate per contenere la diffusione del Coronavirus - il gestore del servizio Tpl (la società Nuova Tesei Bus) ha provveduto già nei giorni scorsi a tutte le operazioni di sanificazione dei mezzi utilizzati per le diverse linee presenti sul territorio. Già da alcuni giorni, inoltre, sugli autobus vengono fatte rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie, anche in termini di distanze di sicurezza. Inoltre a partire da oggi, e per tutto il periodo della chiusura delle scuole (2 aprile), sarà applicato su tutte le linee il percorso ordinario, sospendendo le variazioni di percorso delle "corse scolastiche".