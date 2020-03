In alcune città è stata già attivata, in altre si sta iniziando ora. Praticamente in tutta la provincia di Latina e nell'area romana si sono organizzate per la sanificazione delle strade. I mezzi dei gestori del servizio igiene urbana sono al lavoro ovunque, da Cisterna a Fondi, passando per Prossedi e Pisterzo, Nettuno ed Anzio (quest'ultima ha già iniziato da due giorni). A breve, tanti altri Comuni si metteranno all'opera. Nello specifico, si tratta di interventi di pulizia straordinaria proprio per l'emergenza santiaria in corso.