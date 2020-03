Per venire incontro ai commercianti in crisi, l'amministrazione comunale valuti di sospendere il pagamento dell'acconto di Tari e Imu 2020. A chiedere la misura straordinaria in virtù dell'emergenza Coronavirus che ha costretto le attività già in crisi a chiudere i battenti per un periodo di tempo indeterminato, MovAp Aprilia. "Le imprese e commercianti apriliani – spiega il coordinatore Lorenzo Lauretani - già in profonda difficoltà economica corrono il rischio di ricevere il colpo di grazia dagli effetti prodotti dall'epidemia causata dal Coronavirus. Non può sfuggire a nessuno le difficoltà che in queste ore stanno vivendo i commercianti apriliani e l'affanno del mondo produttivo apriliano. Per questo chiediamo all'amministrazione Terra di valutare la sospensione dell'acconto TARI ed IMU 2020 per le attività produttive al fine di dare loro un sostegno concreto in questo momento di estrema difficoltà ed un segnale di vicinanza della politica a chi in queste ore stà con difficoltà sostenendo il nostro tessuto economico. Aiutare il mondo produttivo significa aiutare aprilia e gli apriliani in un momento di profondo paura da cui solo con un alto senso civico riusciremo ad uscirne indenni. Questo senso civico lo deve dimostrare anche chi governa la città con effettivi sostegni e da questo punto di vista sospendere il pagamento della prima rata Tari in scadenza per il 16 aprile 2020 e dell'acconto Imu in scadenza il 16 giugno è fondamentale". Altra richiesta è che l'amministrazione interceda con Acqualatina per approvare una moratoria per le bollette idriche delle attività produttive e sospendere tutte le procedure di distacco in corso in questi giorni a molte imprese apriliane. "Spero che tutte le forze politiche si possano associare a questa nostra proposta di buon senso e buon governo della cosa pubblica aiutando una città allo stremo delle sue forze".