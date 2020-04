Nuova diretta Facebook per il sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni, che ha voluto aggiornare la cittadinanza anche per quanto riguarda il sostegno alle persone in difficoltà per l'acquisto di beni di prima necessità.

Il sindaco ha informato che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il modello per l'autocertificazione da presentare per ottenere questo contributo. L'attenzione – ha aggiunto – verrà data prioritariamente a quelle persone che non usufruiscono già di contributi statali. Una volta compilata la modulistica, la pratica sarà esaminata dai servizi sociali. Schiboni assicura tempi brevi per la burocrazia e una distribuzione equa dei buoni. Contestualmente, l'Ente ha dato il via anche alla distribuzione delle mascherine.

Il sindaco ha quindi ringraziato i volontari della protezione civile e la cooperativa sociale "Ninfea" per il lavoro svolto. L'Ente attiverà due punti per la consegna delle autocertificazioni: uno a Borgo Montenero e uno presso il poliambulatorio di via Risaliti presso la sede della coop Ninfea.