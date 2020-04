«Siamo un piccolo comune, con una popolazione sempre molto positiva che ha saputo affrontare difficoltà e periodi complicati, che oggi si trova a dover combattere contro un nemico invisibile». Il sindaco di Prossedi Angelo Pincivero, insieme alla sua Giunta, ha attivato le indicazioni previste per combattere l'emergenza legata al coronavirus Covid-19. «Abbiamo voluto dare un segnale importante sospendendo i tributi comunali fino al 31 maggio, pensiamo sia un modo concreto di sostenere la nostra comunità - riprende il primo cittadino - abbiamo anche intercettato un numero importante di mascherine chirurgiche, ben 1.500, che ci sono state donate dall'imprenditore Giuseppe Bardari dell'Ittella Italy srl, una realtà importante del nostro territorio che si occupa di surgelati: colgo l'occasione per ringraziarlo, anche questo è un fatto molto concreto verso la nostra cittadinanza, in parte di età avanzata e quindi più fragile ed esposta in questi momenti critici. Ci tengo anche a ringraziare Virgilio Lombardi, assessore alle attività produttive e agricoltura del Comune di Prossedi, per il suo interessamento in questa donazione. La distribuzione? Nei prossimi giorni ci attiveremo e forniremo tutte le indicazioni, con la distribuzione che avverrà per tutti tramite la Polizia Locale e la Protezione civile per Prossedi, Pisterzo e La Torre. Nessuno resterà escluso e saremo noi a comunicare con i cittadini nei prossimi giorni».

Prossedi, nei giorni immediatamente successivi al lock-down imposto ai cittadini di tutta Italia, era balzata agli onori delle cronache per l'inno nazionale suonato da persone del paese che vanta una storica tradizione bandistica: ancora oggi, a distanza di molti giorni, questo piccolo appuntamento continua e regala gioia e sorrisi. «In molti continuano a ringraziare chi suona, è una cosa che tira su il morale ed è diventata una specie di piccola tradizione anche per chi si sente solo e, tramite i social, anche da fuori Prossedi in molti apprezzano quello che stiamo facendo compresi i nostri amici dal nord America - conclude il sindaco - voglio chiudere ringraziando i miei concittadini per il comportamento che stanno avendo in questo periodo di importante limitazione per tutti: li invito a continuare con questo atteggiamento virtuoso nell'attesa che tutto questo possa concludersi mettendo sempre al primo posto la salute».