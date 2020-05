È partita il 29 aprile l'iniziativa di Latina Editoriale Oggi e Ciociaria Editoriale Oggi , per aiutare gli operatori del mondo della ristorazione, convinti che solo "Uniti ce la faremo". Potranno promuovere le loro specialità e i loro menù, per la consegna a domicilio o per l'asporto, gratuitamente sulle due testate chiamando per informazioni lo 0775/877073. Le due testate sono al fianco degli imprenditori del settore con Gusto ciociaro e Gusto pontino e invitano ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, pasticcerie, sushi bar e gelaterie delle province di Frosinone e Latina a pubblicizzare gratis i servizi di asporto e consegna a domicilio, fino al 30 giugno, sulle edizioni cartacee e online. Un modo concreto, per chi racconta da sempre con puntualità e professionalità il territorio, chi lo vive e lo amministra, di sostenere chi in questo territorio lavora e vuole continuare a farlo, più forte di prima.





LATINA CITTA'



Ristorante PUNTO LORAN

Via Lungomare, 2681

tel o whatsapp 389.8754471

Ordina e ritira o Delivery Sabato pranzo e cena Domenica pranzo Antipasti, basi per primi, secondi, insalatone, dolci, vini



OSTERIA SATRICO

Via Satrico 5,7,9

Take Away previa prenotazione

0773.1996099 / 351.8008546

Consegna a domicilio: www.gustone.it o 328.6560715

a Latina e Borghi lun/ven 12/14-19/22 sab/dom 12/15 19/22:30 Primi, secondi, contorni, dolci, birra, bibite, vini



CYCLE&CAFÈ

Bar Bistrò

Via Farini 4

0773.1751795

Caffetteria e pranzo 7/15 Asporto e consegna a domicilio



MR BREADY

Via Eugenio di Savoia 38

Per ordini diretti: 0773.665574

Consegne a Latina. Delivery anche su Mangiatutto e Gustone per borghi limitrofi Panineria, hamburgheria, chips



SPACE TIME

Risto Pub

Piazza Foce Verde - Latina lido

333.6022590 / 339.6014494

Take Away e consegna a domicilio a Latina e zone

Limitrofe

IL RITROVO Ristorante

Borgo Carso Latina

Strada Gialla, 58

0773.638108 / 0773.239508 333.9704960

Dall'8 maggio anche Take Away Prenota un giorno prima!



LAVORI IN CORSO Ristorante Pizzeria

Via Custoza, 2

0773.665916 / 389.9054495

Asporto e consegna a domicilio gratuita nel comune di Latina

PIZZERIA CUORE D'ORO

Via Terzariol, 3

328.6471531 - 320.1164916

Pizzeria con forno a legna, impasto con lievitazione di almeno 48 ore ma anche fritti e bibite. Take-away 18:30 /21:30



BASE 23 Risto Pub

Via Ezio, 23

0773.665271 / 349.5107975

Asporto e consegna a domicilio in tutta Latina. Per ogni birra aggiunta all'ordine ne avrai una gratis da consumare nel nostro locale dopo il 1 giugno!



LA BOTTEGA DELLA PASTA ALL'UOVO

Via Cisterna, 13

339.522505

Cuciniamo e trasportiamo per voi primi (gnocchi, lasagne, pasta ecc.) ma anche secondi (pollo alla piastra, salsicce ecc.) e contorni (patate al forno, insalate gourmet, verdure grigliate).



CAFFÈ DEL MAR

Via Alta 83 - Borgo Sabotino

350.0244037

Breakfast Box dal 4 Maggio Take Away. Cornetti, succhi, capsule, cialde e tanto altro



FORNERIA MACCHIUSI

Via Campolungo 18

Monte San Biagio - Latina e Panificio a Vallemarina

351.7796138

Asporto Pane, Pizza e taglio dolci. Consegne a domicilio pizza al taglio il sabato sera a Monte San Biagio, Fondi e a Terracina



EL PASO

Strada Sabotino Borgo Piave

0773.666445

Servizi a domicilio senza costi aggiuntivi. Pizza, fritti, carne alla griglia, panini



LA PRATERIA Ristorante

Via Missiroli 4a - Borgo Piave

Visita le nostre pagine social per scoprire i nostri servizi!



LA CASCINA Ristorante

Via Missiroli 4b - Borgo Piave

Visita le nostre pagine social per scoprire i nostri servizi!



AL FOGOLAR Ristorante Pizzeria

Via Chiesuola- Borgo Carso

alfogolarsrl@libero.it

0773.691698 - 0773.259844

Consegna a domicilio di Pizza e dal 4 maggio anche take Away!





PROVINCIA DI LATINA





FONDI



LA GIUDEA Pizzeria Hosteria

Via Olmo Perino, 13

0771.501075

lagiudea@gmail.com

Consegna a domicilio su tutto il territorio Fondano



LE CINÉMA CAFÉ

via Diversivo Acquachiara 88 0771.513448

via Flacca 5214 339.7233025

via Madonna delle Grazie 247/A 0771.510263

Take away e consegne a domicilio. Caffetteria, bevande, panini, tramezzini e tanto altro! Apertura sale 5/21





FORMIA



LE CINÉMA CAFÉ

via Vitruvio 161 - 0771.1970097

v.le Unità d'Italia - 0771.1978025

Take away e consegne a domicilio. Caffetteria, bevande, panini, tramezzini e tanto altro! Apertura sale 5/21





LENOLA



DA GIOVANNI Paninoteca

349.2236030

Servizio anche nei comuni limitrofi. Patatine, kebab, panini



MINTURNO



DA LUCIO Ristorante pizzeria

Viale Pietro Fedele 177 Marina di Minturno

351.5668887 - 388.1087335 - 335.6127430

Delivery: ordini entro le 18, spesa minima €15. Asporto: su prenotazione Pizza anche senza glutine





SABAUDIA



Caffè SCACCIAPENSIERI

Piazza Oberdan, 3

329.4213614

Asporto e consegna a domicilio gratuita tutti i giorni, colazioni anche gluten free e vegan, vasto assortimento tramezzini e panini.



CUORE MATTO Gelateria Artigianale

C.so Vittorio Emanuele II, 10

347.8904967

Consegna a domicilio a Sabaudia, Borghi e San Felice Ordini entro le 18. Cercaci su Facebook e Instagram



SAN FELICE CIRCEO



BEER HERE Circeo

Via XX Settembre, 13

Visita le nostre pagine social per scoprire i nostri servizi!





TERRACINA



LE CINÉMA CAFÉ

strada statale Pontina km 104.685

0773.763409

Take away e consegne a domicilio. Caffetteria, bevande, panini, tramezzini e tanto altro! Apertura sale 5/21





VELLETRI



EUGENIO IL RISTORANTE

Via Campoleone 100

393.2013223 - 333.2766714

www.eugenioilristorante.com

Consegne a domicilio gratuite Aprilia, Cisterna di Latina, Velletri, Latina, Cori, Albano, Ariccia, Genzano e limitrofi. Tutti i giorni a pranzo, venerdì e sabato anche cena.

