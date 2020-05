Riaprono i centri di raccolta fissi del Comune di Latina. L'ente, infatti, comunica che da lunedì 18 maggio 2020 sarà riattivato il servizio dei due Centri di Via Bassianese e di Via Massaro, sospeso a seguito delle disposizioni emanate dal Governo Centrale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al fine di evitare assembramenti e garantire il pieno rispetto delle normative anti-contagio in vigore, l'accesso al Centro di Raccolta di via Bassianese durante la settimana sarà scaglionato su diversi giorni in base all'iniziale del cognome dell'intestatario dell'utenza domestica, come indicato di seguito:

Lunedì - A,B,C

Martedì - D,E,F,G

Mercoledì - H,I,L,M

Giovedì - N,O,P,Q

Venerdì - R,S,T,U

Sabato - V,W,X,Y,Z

È possibile usufruire del servizio solo se provvisti del documento d'identità o di relativa delega dell'intestatario dell'utenza (con fotocopia del documento) e della bolletta TARI. Gli orari e le modalità del servizio saranno quelle già in vigore prima della temporanea sospensione:

Centro di Raccolta di Via Bassianese: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, dal lunedì al sabato. Centro di Raccolta di Via Massaro, zona Latina Lido, solo il martedì, giovedì e il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (orario invernale fino al 31 maggio). Orario estivo dal 01/06 al 30/09 dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Si dovrà permanere all'interno del Centro Raccolta solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti e si dovranno mantenere tutte le distanze di sicurezza da personale e altri utenti. Si raccomanda l'uso di guanti e mascherine.