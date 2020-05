Un intervento concordato e disposto dall'amministrazione provinciale di Latina. Da questa mattina e fino a circa le 16:30, il traffico diretto a norma e viceversa, è interdetto. L'unica Via di accesso al paese è quella che passa per Cori.

Ultimati i lavori per la posa della fibra ottica che ha finalmente raggiunto anche il borgo di Norma, sono iniziati i lavori di rifacimento della strada provinciale che collega il paese a valle.

