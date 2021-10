ORE 15.26 Meno di un cittadino su due ha votato nei quattro Comuni chiamati a scegliere il nuovo candidato sindaco al ballottaggio. La percentuale dei votanti, infatti, è fissata al 49,72%, contro il 63,99% del primo turno. Solo Cisterna supera il 50%, con 52,73% totali. A Formia ha votato il 47,14% degli aventi diritto e a Sezze il 49,68%. Ancora non pubblicato il dato di Latina città.

Urne chiuse. Ora parte lo spoglio dei voti. Succede in quattro Comuni della provincia di Latina, chiamati tutti al ballottaggio. Sfida tra l'uscente Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo a Latina, dove nel primo turno sono state registrate rispettivamente il 35,66 e il 48,30%.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli