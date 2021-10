Ormai è fatta: Lidano Lucidi è il nuovo sindaco di Sezze. La distanza tra lui e il suo competitor, Sergio Di Raimo, è troppa: Lucidi ha il 70,23% delle preferenze dopo lo scrutinio di 15 sezioni. Ne restano sette da esaminare, non abbastanza per sperare in un colpo di scena. Si attende l'esito del dato ufficiale, ma Sezze ha già un nuovo sindaco.