Una vittoria all'ultimo secondo per Gianluca Taddeo, nuovo sindaco di Formia. Infatti, dalla prima alla 25esima sezione (su 30 totali), in testa c'era il competitor Amato La Mura, a cui però Taddeo è sempre rimasto molto vicino in termini di voti.

Poi, la sorpresa: alla chiusura della 30esima sezione, Taddeo è stato eletto con 7.498 voti e il 50,13% delle preferenze, contro La Mura che è stato votato da 7.460 elettori per il 49,87% del totale.