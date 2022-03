Due amici e un camper, per un viaggio di almeno trenta ore su strada in direzione Suceava, in Romania, al confine con l'Ucraina e la Moldavia, per un unico scopo: aiutare chi sta fuggendo dalla guerra.

È questa la storia di Daniele Danieli e Fabrizio Lolli, 38 e 37 anni, il primo programmatore e il secondo gestore di un noto locale del capoluogo, che mercoledì partiranno per andare a prendere alcuni profughi per poi accompagnarli a Latina, in case predisposte per l'accoglienza.

L'idea è venuta a Daniele che, qualche giorno fa, stava eseguendo la manutenzione al suo camper, in vista dell'estate. Eppure, mentre il mezzo veniva riparato, Daniele vedeva che intorno a lui c'erano molte persone che, chi in un modo e chi nell'altro, stavano facendo la loro parte per aiutare chi è in difficoltà. «Ho guardato il camper e mi sono detto: posso farlo anche io». E da lì, è stato un attimo: Daniele ha immediatamente chiamato Fabrizio, dicendogli che voleva partire per l'Ucraina. La risposta di Fabrizio è stata altrettanto esaustiva: «Quando partiamo?».

Naturalmente, un viaggio del genere deve essere pianificato nei minimi dettagli. Per questo i due ragazzi si sono informati sulle strutture pontine che accolgono i rifugiati e tramite l'associazione Valore Donna, hanno ottenuto il numero di una ragazza che sta predisponendo degli appartamenti in provincia, proprio per questo scopo. «Ho anche chiamato la Farnesina, perché non ero sicuro che fosse possibile farlo» spiega Daniele, che ha ottenuto il nulla osta anche dal Ministero.